В Узбекистане появится более 200 школ с языковым уклоном

Агентство по популяризации изучения иностранных языков появилось при Кабмине Узбекистана, в новом учебном году 207 школ республики сделают уклон на изучение языков.

В Минюсте республики сообщили, что с 2021/2022 учебного года на базе средних общеобразовательных учреждений будут образованы 207 школ, специализированных на обучении иностранным языкам.

Коме того, будет проводиться Кубок президента, в нем будут участвовать общеобразовательные школы. Конкурс подразумевает три этапа, победители первого получат до 100 млн сумов, второго, который пройдет в Ташкенте, Каракалпакстане и областях, до 250 млн сумов, победители третьего этап Кубка получат до 500 млн сумов.