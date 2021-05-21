Россельхознадзор сообщил об опасных мясных и молочных продуктах в Северной Осетии

Молочные и мясные продукты, изготовленные на некоторых предприятиях в Северной Осетии, провалили проверки Россельхознадзора, такое сообщение распространила пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления ведомства.

Проверки были организованы в рамках плана госмониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, а также плана лабораторных исследований сырья. Пробы были взяты и на предприятиях, и в торговых точках.

В кефире производства ООО "Альфа", кисломолочных напитках и кефире ИП Карсанова М.К., а также в ультрапастеризованном молоке "Эконом" Пятигорского молочного комбината нашли стерины - вещества растительного происхождения. Помимо этого, в них было слишком много бактерий группы кишечной палочки, передает "АиФ-СК".

Говяжьи полуфабрикаты и пельмени "Давняя Традиция" были обсеменены мезофильными аэробными и факультативно-анаэробными микроорганизмами, что могло произойти из-за плохой термической обработки и неправильного хранения.

"Чтобы небезопасная продукция не попала на стол потребителям, управление Россельхознадзора выдало предписания о прекращении действия деклараций о соответствии", - пояснили в ведомстве.

Производители некачественной продукции привлечены по ст. 14.43 КоАП РФ "Нарушение изготовителем или продавцом требований технических регламентов к продукции".