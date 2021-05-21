Власти Грузии снова заявили о близком открытии сухопутных границ

Возможность открытия сухопутных границ Грузии обсуждается, и они, по всей видимости, будут разблокированы, заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе.

Он напомнил, что в последнее время ситуация с коронавирусом в странах-соседях Грузии была очень сложной: так, в Турции циркулируют южноафриканский, бразильский и индийский штаммы.

"Я понимаю интересы бизнеса, туризма, но надо максимально помогать стране, чтобы сделать ее привлекательной и безопасной для туристов в туристический сезон. Какой турист в трезвом уме приедет в страну, где все разваливается?" - цитирует Имнадзе Грузия Online.

Медик подчеркнул, что власти работали именно в этом направлении, стремясь избежать пика инфицирования и чрезмерной нагрузки на медицинский сектор.

Напомним, несколько дней назад о намерении открыть сухопутные границы сообщила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.