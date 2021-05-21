Авиакомпания UzAirways открывает регулярные рейсы из Самарканда в Алматы

Компания Uzbekistan Airways (UzAirways, "Узбекистон хаво йуллари") объявила об открытии регулярного авиасообщения по маршруту "Самарканд - Алматы - Самарканд".

Билет в один конец из Самарканда в Алматы будет стоить от 1 088 000 сумов. В обе стороны - от 1 892 000 сумов, - передает Sputnik Узбекистан.

Самолеты начнут летать уже с 8 июня, рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам, - говорится в сообщении компании.