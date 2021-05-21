Власти Краснодара спроектируют городской "Центр событий"

Власти Краснодара летом начнут проектирование площадки для городских фестивалей, - сообщили в мэрии краевого центра.

В городе нет специальной локации для массовых мероприятий, раньше их проводили в парках и скверах, но это зеленые зоны, к которым надо относиться бережно. Земельный участок под площадку уже сформирован и поставлен на кадастровый учет, его передали Управлению коммунального хозяйства и отправили деньги на проектно-изыскные работы, - передает портал Юга.ру.

В конце июля власти определят подрядчика и заключат контракт на проектирование.

На участке площадью 5,6 га будут большая и малая сцены, амфитеатр, лекторий, трибуны, павильоны быстрого питания, детская игровая площадка, парковка, площадка для сбора мусора и места для отдыха.

На площадке будут проводить фестивали, концерты и молодежные акции. Саму локацию власти назвали городской "Центр событий".

Напомним, в мае 2020 года мэр Краснодара Евгений Первышов предложил создать на территории бывшего авторынка площадку для городских фестивалей.