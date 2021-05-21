Вольфрам и молибден Тырныауза будут перерабатывать в Невинномысске

Невинномысская компания "Невгидромет" планирует создать на территории регионального индустриального парка "Невинномысск" гидрометаллургический завод, который будет перерабатывать сырье с Тырныаузского месторождения в Кабардино-Балкарии.

"Прошла рабочая встреча с резидентом регионального индустриального парка "Невинномысск" ООО "Невгидромет". Цели проекта - возобновить добычу и переработку минерального сырья Тырныаузского месторождения. Планируется создание гидрометаллургического производства по переработке вольфрамовых и молибденовых концентратов", - сообщил глава ставропольского города Невинномысска Михаил Миненков, передает "Это Кавказ".

Будет создано инновационное, наукоемкое, экологически безопасное производство, продукция которого будет широко использоваться в различных отраслях отечественной промышленности, включая оборонный комплекс.

Напомним, залежи молибденита у реки Баксан в Кабардино-Балкарии были обнаружены в 1934 году, чуть позже там же нашли и вольфрам.

