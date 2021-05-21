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Завтра в Краснодаре 22 мая заработают шесть ярмарок выходного дня

Завтра в Краснодаре 22 мая заработают шесть ярмарок выходного дня

Завтра, 22 мая, в Краснодаре заработают стазу работать шесть ярмарок выходного дня, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В ярмарках выходного дня в Краснодаре примут участие более 200 производителей, которые начнут работать с восьми утра до 15 часов дня. На каждой из них будет организован контроль за проведением санитарной экспертизы, размещена информация о режиме работы и рекомендованных ценах и установлены измерительные приборы для проверки правильности меры, веса, цены, - сообщили в мэрии, передает "АиФ-Юг".

Еще одно интересное нововведение – организаторы ярмарок по инициативе главы Краснодара Евгения Первышова будут вести анализ наиболее востребованных продуктов и будут привлекать сельхозпроизводителей к их поставкам.

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Вестник Кавказа

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