Главная » Новости

Глава дагестанского села "подарил" жене брата республиканскую землю на 49 лет

(с) СУ СКР по Дагестану
(с) СУ СКР по Дагестану

Глава села Усемикент Каякентского района Магомедзапир Казбеков стал фигурантом уголовного дела по ст.285.2 УК РФ: его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями главой органа местного самоуправления. Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Дагестану.

В нем говорится, что в 2017 году бывший глава Каякентского района Магомедэмин Гаджиев незаконно передал в собственность селения Усемикент участок площадью свыше 25 тыс кв м, находящийся в собственности республики.

Затем глава села Казбеков, зная о существующих правах на этот участок, в ноябре 2019 года подписал постановление и договор о предоставлении жене своего брата без торгов в аренду участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 10 тыс кв м на 49 лет, цель - ведение личного подсобного хозяйства.

Неправомерные действия Казбекова повлекли нарушение законных прав и интересов РД.

Ранее суд приговорил Гаджиева к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, он также лишен права занимать государственные и муниципальные должности на 2 года.

1345 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!