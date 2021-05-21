Глава дагестанского села "подарил" жене брата республиканскую землю на 49 лет

Глава села Усемикент Каякентского района Магомедзапир Казбеков стал фигурантом уголовного дела по ст.285.2 УК РФ: его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями главой органа местного самоуправления. Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Дагестану.

В нем говорится, что в 2017 году бывший глава Каякентского района Магомедэмин Гаджиев незаконно передал в собственность селения Усемикент участок площадью свыше 25 тыс кв м, находящийся в собственности республики.

Затем глава села Казбеков, зная о существующих правах на этот участок, в ноябре 2019 года подписал постановление и договор о предоставлении жене своего брата без торгов в аренду участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 10 тыс кв м на 49 лет, цель - ведение личного подсобного хозяйства.

Неправомерные действия Казбекова повлекли нарушение законных прав и интересов РД.

Ранее суд приговорил Гаджиева к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, он также лишен права занимать государственные и муниципальные должности на 2 года.