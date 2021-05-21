В Дагестане выявлены миллионные хищения электроэнергии

Только за первый квартал текущего года контроллеры энергоснабжающей компании "Россети Северный Кавказ" выявили в Дагестане 679 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, - сообщает пресс-служба компании.

"Общий объем вскрытых хищений в зоне работы филиала "Дагэнерго" - почти 7,9 млн кВт.ч на сумму 17 млн рублей. По фактам хищений уже возбуждено 667 административных и одно уголовное дело. 11 фактов, по которым также предусмотрена уголовная ответственность, по 25 актам бездоговорного потребления люди добровольно оплатили 1,2 млн рублей", - передает "АиФ-Ставрополье".

Неучтенное электропотребление и самовольное подключение к электрическим сетям наказывается штрафом для граждан от 10 до 15 тыс рублей, для должностных лиц - от 30 до 80 тыс рублей, а для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей. За крупные хищения похитители могут быть привлечены к уголовной ответственности, - напомнили в компании.