"Российский топливный союз" предупредил о грядущем дефиците бензина

Дефицит бензина может начаться в России этим летом, предупредил "Российский топливный союз". Соответствующее письмо его глава Евгений Аркуша направил в адрес вице-премьера РФ Александра Новака.

"Приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти еще на 10-20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95. Непринятие срочных мер по насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или появлению суррогата для замещения недостающих объемов", - цитирует его ТАСС.

Глава РТС отметил, что представители ключевых нефтяных компаний и сам союз на совещаниях с вице-премьером неоднократно обращали внимание на необходимость поддерживать уровень маржинальной доходности розничных продаж топлива в 10-12% от розничной цены: только в этом случае они смогут оплачивать налоги и эксплуатационные затраты. В текущем году во всех регионах страны показатель был существенно ниже, а в регионах Дальнего Востока Сибири он оказался отрицательным.

РТС предлагает ряд мер для стабилизации ситуации: это увеличение общего объема производства топлива в стране, временное ограничение экспорта бензина до 1 октября, наращивание норматива минимального объема продажи топлива на бирже до 15%.