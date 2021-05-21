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До конца года все медики Дагестана получат автоматизированные рабочие места

До конца года все медики Дагестана получат автоматизированные рабочие места

До конца текущего 2021 года власти Дагестана завершат автоматизацию рабочих мест в системе здравоохранения республики, - сообщили в Минздраве республики.

"В 2020 году автоматизация рабочих мест в здравоохранении республики была на отметке 91,5%, в этом году планируется достигнуть 100%. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2019 году было 2 406 автоматизированных врачебных мест, в 2020 году создано 9 035, а в этом году дополнительно еще будет введено 1 057 мест", - сообщили в пресс-службе, передает "Это Кавказ".

Также до конца года планируется обновить компьютерную, цифровую технику в медучреждениях, что позволит ускорить процесс документооборота, - отметили в ведомстве.

Напомним, за последние два года по нацпроекту "Здравоохранение" в регионе было создано более 10 тыс автоматизированных рабочих мест.

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