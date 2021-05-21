Сотрудники Росгвардии погибли на учениях на Севере России
Два росгвардейца погибли на берегу Кольского залива в Мурманской области в ходе учений, рассказал источник в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, происшествие случилось во время беспарашютного десантирования с борта вертолета на палубу корабля", - цитирует его ТАСС.
Он уточнил, что военные следователи ведут доследственную проверку по ст.293 УК РФ ("Халатность").
В пресс-службе областного управления Росгвардии заверили, что родственникам погибших окажут всю требующуюся помощь.
Вестник Кавказа
в InstagramПодписаться