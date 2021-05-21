Илон Маск: Tesla появится в России и в Казахстане

В скором времени электромобили Tesla появятся в России и Казахстане, - заявил американский миллиардер Илон Маск.

"Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко, на Казахстан, страны СНГ", - заявил Маск по видеосвязи, передает РИА Новости.

Tesla рассматривает Россию в качестве возможного места размещения заводов по производству электромобилей, также компания может открыть сервисный центр в Алматы.

Двумя годами ранее американский бизнесмен пообещал открыть в Казахстане сервисные центры и зарядные станции для электромобилей.