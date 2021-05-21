До 2023 года в Ингушетии заработает новая птицефабрика, которая будет специализироваться на производстве куриных яиц, - говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития региона.

"Минэкономразвития Ингушетии обеспечивает реализацию на территории республики инвестиционного проекта "Птицефабрика Малгобекская", запуск которой является очередным этапом создания агрокластера Ингушетии. Проект заполнит имеющуюся инвестиционную нишу в данной отрасли в регионе", - говорится в сообщении, передает "Это Кавказ".

Планируется, что предприятие будет производить в год до 65 млн куриных яиц в год. На площадке будет создано пять корпусов, в том числе те, в которых будут содержаться до 270 тыс кур.