Минпромторг пригласил Маска в Россию

Министерство промышленности и торговли России пригласило главу SpaceX и Tesla Илона Маска в РФ, чтобы обсудить возможность открытия завода Tesla. Соответствующее предложение опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.

Ранее сегодня на марафоне "Новое знание" Маск сообщил, что рассматривает Россию как одно из возможных мест для создания завода электромобилей.

"Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим", - сказано в сообщении Минпромторга РФ.