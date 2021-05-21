Вместо спортивной школы в Казбековском районе Дагестана выросли коттеджи

Специалисты министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана уличили местные власти в нецелевом использовании земель: в микрорайоне Караман-5 Махачкалы на прибрежном земельном участке площадью 7 га, переданном администрации Казбековского района для строительства детско-юношеской спортивной школы, построили коттеджи, - сообщили в ведомстве.

"Ни один из этих домов не является объектом налогообложения, а земля числится под строительство детско-юношеской спортивной школы села Дылым Казбековского района", - сообщил представитель Минимущества Дагестана, передает "АиФ-Дагестан".

Проверка прибрежных земельных участков ведется в рамках исполнения поручений врио главы Дагестана Сергея Меликова, - добавили в министерстве.