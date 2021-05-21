Житель Кашкадарьинской области подпольно изготавливал масло в ужасных условиях (ФОТО)

Правоохранители пресекли деятельность жителя Камашинского района по подпольному производству растительного масла. Об этом сообщает пресс-служба УВД Кашкадарьинской области .

При проверке стражи порядка нашли в его гараже самодельное оборудование для производства масла, находившееся в антисанитарных условиях, передает Sputnik Узбекистан.

Было обнаружено также 400 кг семян, 500 л растительного масла, 100 л льняного масла, а также 150 пятилитровых канистр и этикетки.

Идет предварительное расследование.