Как и почему зять Саргсяна стал "разоблачителем" Пашиняна

На днях бывший посол Армении в Ватикане, зять экс- президента Сержа Саргсяна Микаэл Минасян через соцсети заявил, что и.о. премьер-министра Никол Пашинян якобы согласился на новые принципы демаркации армяно-азербайджанской границы, а также принял решение пойти территориальные уступки в обмен на вывод азербайджанских войск с территории Армении. В подтверждение своих слов Минасян опубликовал некий трехсторонний документ, значительная часть текста которого была заштрихована, заявив, что у документа есть засекреченная часть, которая находится на этапе согласования.

Ранее Минаснян изобличал Пашиняна и его семью в контрабанде драгоценностей и предсказывал его бегство из станы после разгрома в Карабахе. На сей раз Минаснян решил добавить конспирологии. Время для информационного вброса выбрано неслучайно - ранее на заседании правительства Пашинян подтвердил информацию о том, что собирается подписать документ, проработанный в ходе переговоров с Азербайджаном и Россией, заверив, что соглашение полностью соответствует интересам Армении. По версии Минасяна, суть секретных документов сводится к тому, что Никол Пашинян вслед за сдачей Карабаха отдает и территории Армении.

Кто же такой Микаэл Минасян и почему он избрал для себя стезю главного разоблачителя Пашиняна? Молодой амбициозный зять Сержа Саргсяна был назначен на комфортную должность послом Армении в Ватикане в марте 2013 года. Политическая карьера Минасяна могла продолжиться в Армении после перехода республики от президентской формы правления к парламентской. Саргсян пытался пересесть из президентского кресла в премьерское, но революция Никола Пашиняна смела режим карабахского клана, а Минасяна оставила не у дел.

При всей элегантности и утонченности Минасян имеет все признаки социофоба: боится камер, сторонится людей, никогда не выступает на публике, предпочитая записывать свои разоблачения в одиночестве на кухне или на веранде.

Его внезапное появление в информационном пространстве Армении вызвало много вопросов, как и его должность, поскольку многим было непонятно, зачем вообще учреждалось посольство в Ватикане. В Армении мало католиков, и с представительством в католическом мире вполне могло бы справиться армянское посольство в Италии. Многое прояснится, если принять во внимание, что Банк Ватикана ранее был замечен в отмывании денег, в том числе, итальянской мафии. Коррумпированному карабахскому клану, успевшему за четверть века вывести значительный капитал за пределы Армении, нужен был свой человек в Европе, готовый курировать бизнес интересы. Карабахский клан никогда не отказывался от поддержки влиятельных кругов армянской оппозиции в Европе, которая, вероятно, и сейчас остается куратором идеологической политики Минасяна, снабжая его "эксклюзивной информацией".

Сейчас зять Сержа Саргсяна формирует третий фронт антипашиняновской оппозиции. Первый фронт - блок главного оппонента Пашиняна, экс-президента Роберта Кочаряна. Второй фронт представлен Саргсяном и низвергнутой РПА; его цель - расчистить политическое пространство, чтобы на предстоящих летом внеочередных выборах у Кочаряна не было никаких других соперников кроме Пашиняна. Миссия Минасяна - обеспечить идеологическое прикрытие Кочаряна путем уничтожения репутации Пашиняна и закрепления за ним имиджа национального предателя. Для достижения этой цели в начале мая было создано движение "Анти-Никол", готовое вобрать в себя всех недовольных политикой Пашиняна. Движение не планирует участвовать в выборах. Его цель - внушить населению, что Пашиняну не место в армянской политике. Задача Минасяна - еще больше запутать армянскую общественность.

Реализации этой задачи и было посвящено последнее разоблачение зятя Саргсяна. Заметим, однако, что вопросы демаркации армяно-азербайджанской границы не вписываются в конспирологические теории Минасяна. Более четверти века армяно-азербайджанская граница в районе Зангилана, Кубатлы и Кельбаджара воспринималась армянскими сепаратистами как условность. Сейчас Ереван не торопиться проводить демаркацию границы, надеясь зафиксировать фактическую ситуацию. Решить этот спор по силам России, поскольку если у Еревана не сохранились советские картографические материалы, то в российских архивах Минобороны они должны быть. Однако конструктивной работе могут помешать "разоблачения" Минасяна, в которых Азербайджан предстает в образе территориального агрессора, Пашинян в роли труса и предателя, а Россия как пассивный наблюдатель уничтожения армянского суверенитета.