Новые антикоронавирусные ограничения вводятся в Атырауской области

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Атырауской области вводятся новые ограничения. Соответствующее постановление издал главный санврач региона.

Согласно документу, торговые центры и сети не смогут работать на выходных. Они будут открыты лишь а будние дни, с 10.00 до 22.00, при заполняемости не более 30 %, но не менее 4 кв м на посетителя. Исключение делается для продуктовых супермаркетов и аптек в них.

Людям старше 65 лет рекомендуется не выходить из дома без крайней необходимости. Покинуть место проживания можно для покупки еды, лекарств и медицинских изделий, товаров первой необходимости и посещения медицинских учреждений.

Ряд ограничений вводится для религиозных объектов, объектов общепита, рынков и других.

Постановление вступает в законную силу в понедельник 24 мая.