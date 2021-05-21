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Власти Санкт-Петербурга продлили коронавирусные ограничения до середины июля

Власти Санкт-Петербурга продлили коронавирусные ограничения до середины июля

Власти Санкт-Петербурга приняли решение продлить введенные ранее ограничения по коронавирусу до 12 июля, - сообщает пресс-служба администрации губернатора.

"Ранее введенные по 30 мая ограничения продлеваются по 12 июля. Соответствующие изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

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