Зеленский подтвердил бессрочное продление санкций против главы Крыма и других россиян

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о бессрочном продлении санкций против глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, главы Крыма Сергея Аксенова и некоторых других граждан РФ.

Соответствующий указ глава государства издал сегодня.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - цитирует его РИА Новости.

В приложении к документу можно найти список тех, в отношении ого продлеваются ограничения. Кроме Пушилина, Пасечника и Аксенова это в том числе профессор МГИМО Евгений Воронин, основатель ТОВ "Корпорация Парус" Алексей Федоренко, основатель ТОВ "1С" Борис Нуралиев и другие.