Суббота станет на Дону днем траура по погибшим на очистных сооружениях
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявит субботу, 22 мая, днем траура по погибшим сотрудникам водоканала Таганрога.
"Уже сегодня подпишу документ об объявлении в регионе траура 22 мая. Потери очень большие, люди находились при исполнении служебных обязанностей", - рассказал Голубев, отметив, что сейчас проводятся дополнительные работы, но проблем с обеспечением города Таганрога водой нет, передает "Интерфакс".
Семьям погибших в результате аварии из областного бюджета будет выделено по 1 млн рублей, а тем, кто находится в тяжелом состоянии - по 400 тыс рублей, как и пострадавшим, находящимся в состоянии средней тяжести, по 200 тыс рублей получат все пострадавшие в легкой степени, которые уже отпущены домой.
"С понедельника выдадим эти деньги", - добавил Голубев.
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сегодня в результате ЧП на очистных сооружениях погибли 10 человек, пострадали восемь.
Вестник Кавказа
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