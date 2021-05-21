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Над черноморским границами России вновь барражировали разведчики ВВС США

Над черноморским границами России вновь барражировали разведчики ВВС США

Сегодня днем вдоль российских границ на Черном море вновь совершали многочасовые полеты дальний беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и стратегический разведывательный самолет ВВС США, - следует из мониторинга западных авиационных ресурсов.

Американский дрон RQ-4A Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, и самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W, поднявшийся с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, выполняли полеты вдоль побережья Крыма и Краснодарского края, после чего БПЛА направился в воздушное пространство Украины, где продолжил полет вдоль линии разграничения в Донбассе, - передает "Интерфакс".

Накануне вблизи Крыма летал патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, а вдоль линии разграничения в Донбассе несколько часов курсировал американский дальний БПЛА.

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Вестник Кавказа

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