Над черноморским границами России вновь барражировали разведчики ВВС США

Сегодня днем вдоль российских границ на Черном море вновь совершали многочасовые полеты дальний беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и стратегический разведывательный самолет ВВС США, - следует из мониторинга западных авиационных ресурсов.

Американский дрон RQ-4A Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, и самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W, поднявшийся с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, выполняли полеты вдоль побережья Крыма и Краснодарского края, после чего БПЛА направился в воздушное пространство Украины, где продолжил полет вдоль линии разграничения в Донбассе, - передает "Интерфакс".

Накануне вблизи Крыма летал патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, а вдоль линии разграничения в Донбассе несколько часов курсировал американский дальний БПЛА.