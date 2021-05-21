Мехрибан Алиева: память о Таире Салахове навсегда останется в сердцах родных, коллег, друзей и почитателей его таланта

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила на своей официальной странице в Instagram публикацию, посвященную кончине народного художника СССР, вице-президента Российской академии художеств Таира Салахова.

Она подчеркнула, что художник был "светлым, искренним, необычайно талантливым и душевно щедрым человеком".

По словам Мехрибан Алиевой, его "многогранный талант, неиссякаемая энергия, бесконечная преданность своему призванию снискали ему большую, непреходящую любовь ценителей изобразительного искусства во всем мире".

Первый вице-президент Азербайджана отметила, что светлая память о художнике навсегда останется "в сердцах родных, коллег, друзей и многочисленных почитателей его уникального дарования".