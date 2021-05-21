Индия пытается найти способ борьбы с "черной плесенью"

Индийские врачи ищут лекарства, которые помогли бы вылечить "черную плесень", рассказал посол страны в РФ Бала Венкатеш Варма.

Он напомнил, что вспышка грибкового заболевания мукормикоз началась из-за осложнений в связи с методами лечения коронавируса.

"Мы также связались с российскими властями, чтобы узнать, смогут ли они предоставить какие-либо медикаменты для этой цели. Но мы также пытаемся найти способ изменить схему лечения (коронавируса) таким образом, чтобы проблема "черной плесени" не возникала", - цитирует дипломата "Интерфакс".

Напомним, мукормикозом заболевают пациенты с COVID-19 после лечения в реанимации или долгого приема стероидов, а также страдающие диабетом.