В Азовском море началось бурение водных скважин для Крыма
В Азовском море началось бурение скважин с целью поиска источников пресной воды, - сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.
"Специальное научно-исследовательское судно приступило к разведывательным работам и начало бурение скважин", – уточнил Кабанов, передает "АиФ-Крым".
Данные о потенциальных запасах воды в Азовском море и ее качестве станут известны к июлю, - говорится в сообщении.
Вестник Кавказа
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