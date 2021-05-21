В Азовском море началось бурение водных скважин для Крыма

В Азовском море началось бурение скважин с целью поиска источников пресной воды, - сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

"Специальное научно-исследовательское судно приступило к разведывательным работам и начало бурение скважин", – уточнил Кабанов, передает "АиФ-Крым".

Данные о потенциальных запасах воды в Азовском море и ее качестве станут известны к июлю, - говорится в сообщении.