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В Азовском море началось бурение водных скважин для Крыма

В Азовском море началось бурение водных скважин для Крыма

В Азовском море началось бурение скважин с целью поиска источников пресной воды, - сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

"Специальное научно-исследовательское судно приступило к разведывательным работам и начало бурение скважин", – уточнил Кабанов, передает "АиФ-Крым".

Данные о потенциальных запасах воды в Азовском море и ее качестве станут известны к июлю, - говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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