Российский дипломат назвал примерные сроки завершения переговоров по СВПД

Участники переговоров по восстановлению СВПД, проходящих в Вене, могут завершить их в первых числах июня. Такое мнение выразил постпред РФ при международных организациях в этом городе Михаил Ульянов в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"На самом деле, гадать здесь очень трудно, дело это неблагодарное. Если вы спрашиваете мое мнение, то я скажу, что первые числа июня - это вполне реальный срок, как это выглядит сейчас", - пояснил он.

Тем не менее, обратил внимание дипломат, в настолько сложной работе едва ли можно давать уверенные прогнозы.

Ульянов добавил, что аналогичные ощущения сейчас испытывают все участники переговоров, и подчеркнул, что процесс продвигается в верном направлении, и экватор уже пройден.

"Ощущение, что уже финальная стадия начнется на следующей неделе. Надеюсь, так и будет", - указал он.