Турция заявила о начале переговоров по производству российских вакцин

Турецкая фармацевтическая компания Turk Ilac&Serum Sanayi начала переговоры о производстве вакцины "Спутник Лайт" и вакцины центра Чумакова "КовиВак" в Турции, - заявил президент компании Берат Баттал.

"Производство антиковидных вакцин является очень важным вопросом в настоящее время. Мы очень гордимся тем, что сможем работать над этим с российскими партнерами. Основной целью переговоров была вакцина "Спутник Лайт" и третья зарегистрированная в России вакцина, разработанная российским государственным институтом Чумакова", - сказал Баттал, передает РИА Новости.

"Надеемся и думаем, что переговоры пойдут быстро. У нас был хороший старт, и мы надеемся, что сможем подписать контракт очень скоро, может быть, в течение одного месяца", - добавил глава турецкой фармацевтической компании.