Посольство Азербайджана обратилось к своим гражданам, нелегально живущим в России

Посольство Азербайджана в РФ обратилось к гражданам АР, живущим в России на нелегальном положении.

Соответствующее сообщение дипмиссия распространила в связи с заявлением первого замглавы МВД РФ, генерал-полковника полиции Александра Горового от 16 апреля, касающегося нелегальных мигрантов, проживающих на территории РФ.

"Граждане Азербайджанской Республики для урегулирования своего правового статуса на территории России до 15 июня этого года должны обратиться в подразделения по вопросам миграции территориального органа Министерства Внутренних Дел по месту фактического нахождения, в регионах и городах России", - призвали в посольстве.

В дипмиссии уточнили, что статус мигранта будет узаконен после уплаты штрафа (около 5 тыс рублей) или пошлины, предусмотренной законодательством РФ.

Посольство настоятельно рекомендует гражданам Азербайджана в России, находящимся на нелегальном положении, незамедлительно обратиться в указанные органы.