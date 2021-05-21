Массовой гибелью рыбы на Азове займется прокуратура

Полиция завела уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в Азовском море под Ейском, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Многочисленные факты гибели рыбы были зафиксированы в районе гидротехнических сооружений федерального государственного бюджетного учреждения "Нерестово-вырастное хозяйство", а первые сообщения о гибели преимущественно тарани в акватории Ейского лимана Азовского моря стали поступать в надзорные органы с конца апреля. По предварительным данным, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценивается более чем в 2 млн рублей, - отмечается в сообщении, передает "Интерфакс".

Проверкой занимались специалисты Азово-Кубанского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Южного регионального управления Росприроднадзора, на основе их материалов Щербиновской районной прокуратурой совместно с Азово-Черноморской природоохранной прокуратурой и полицией возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил охраны водных биологических ресурсов".