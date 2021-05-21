Девушка-пешеход серьезно пострадала в ДТП в Минеральных Водах

Молодая девушка попала под колеса "Жигулей" в Ставропольском крае. Об этом рассказали в УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

По предварительным сведениям, накануне утром в Минеральных Водах водитель "Лада-211440", проезжая в месте проведения дорожно-ремонтных работ, находясь в зоне действия знаков "Ограничение скорости 70 км/ч, 50 км/ч, 40 км/ч", выбрал небезопасную скорость и сбил 20-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Она получила тяжелейшую травму головы и была доставлена в реанимацию, передает "Сайт Ставрополя 1777".

Виновник ДТП - 38-летний житель соседнего региона. В последнее время он множество раз нарушал скоростной режим, при этом штрафы мужчина не оплачивал, страхового полиса у него не было.

Идет проверка по факту аварии.