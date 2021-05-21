Экс-мэра Майкопа заподозрили и в мошенничестве

Следственный комитет по Адыгее возбудил новое уголовное дело по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере в отношении бывшего главы администрации Майкопа Андрея Гетманова, - сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"Подозреваемый в июле 2017 года пытался похитить право собственности и аренды на три земельных участка своего знакомого в Кужорском сельском поселении Майкопского района", - установило следствие, передает "Интерфакс".

Преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам: уполномоченный орган отказался регистрировать переход права собственности, - отметили в СКР.

Уголовное дело по новым фактам соединено с ранее возбужденным делом в одно производство. Напомним, глава администрации Майкопа Андрей Гетманов был задержан по подозрению в вымогательстве, в отношении него уже было возбуждено уголовное дело.