Первый лазерный пешеходный переход создали в Дагестане

Лазерный пешеходный переход впервые появился в Махачкале - он был создан у школы №42 в рамках проекта "Безопасные дороги" "Единой России", рассказали в пресс-службе партии.

Инициативу дополнить переход лазерными эффектами выдвинул член Регионального политического совета ЕР, депутат Кировского районного Собрания Махачкалы Тимур Алиев, передает РИА "Дагестан".

Суть идеи заключается в том, что лазерные точки отражаются на пешеходе и привлекают внимание водителей.

Алиев пояснил, что если жители одобрят новшество, то такие практики будут внедряться повсеместно.