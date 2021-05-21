Украина намерена снова отказаться от российской и белорусской электроэнергии

Украинский регулятор энергорынка на период с июня по сентябрь текущего 2021 года ограничить до нуля импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Проект соответствующего решения включен в повестку заседания Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на 26 мая, - говорится в документе, обнародованом на сайте комиссии, передает "Интерфакс".

В апреле-декабре 2020 года НКРЭКУ уже останавливала импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, отменив результаты аукционов на доступ к межгосударственному сечению с этими странами, однако срок действия нормы в законодательстве страны истек 31 декабря 2020 года.