Военное транспортное средство попало в смертельное ДТП в Армении
БТР попал в аварию в Армении, один человек погиб. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Армении.
Накануне в 19:00, покинув место постоянной дислокации, на 15-м километре дороги Сисиан-Муцк, бронетранспортер выехал за пределы проезжей части и упал в ущелье с высоты примерно 100 м, передает Sputnik Армения.
В результате механик-водитель, военнослужащий-срочник А.Г., погиб, а ехавшие с ним еще трое срочников и начальник бронетанковой службы воинской части пострадали и были отвезены в военный госпиталь.
Открыто уголовное дело по ч.2 ст.377 (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Армении.
Идет предварительное следствие, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Вестник Кавказа
во ВконтактеПодписаться