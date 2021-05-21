Военное транспортное средство попало в смертельное ДТП в Армении

БТР попал в аварию в Армении, один человек погиб. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Армении.

Накануне в 19:00, покинув место постоянной дислокации, на 15-м километре дороги Сисиан-Муцк, бронетранспортер выехал за пределы проезжей части и упал в ущелье с высоты примерно 100 м, передает Sputnik Армения.

В результате механик-водитель, военнослужащий-срочник А.Г., погиб, а ехавшие с ним еще трое срочников и начальник бронетанковой службы воинской части пострадали и были отвезены в военный госпиталь.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.377 (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Армении.

Идет предварительное следствие, устанавливаются все обстоятельства инцидента.