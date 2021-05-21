Очистка сточных вод Дона обойдется бюджету почти в 50 млрд рублей – Минстрой

В Минстрое России подсчитали стоимость капитального строительства и реконструкции систем отчистки сточных вод, сбрасываемых в бассейн реки Дон, - рассказал замглавы ведомства Никита Стасишин.

"Минстроем… выполнен расчет стоимости капитального строительства и реконструкции систем отчистки сточных вод, сбрасываемых в бассейн реки Дон, в разрезе субъектов. По результатам расчета стоимость капстроительства систем отчистки сточных вод составила 49 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета - в районе 47,7 млрд рублей", - поведал Стасишин, передает ТАСС.

Приведенные ведомством расчеты на 35% превышают предварительный объем финансирования, указанный в дорожной карте Минприроды РФ.

Напомним, 11 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минприроды, Минфину, Минтрансу и Минэкономразвития до 30 мая подготовить дорожную карту по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Дона. Эти работы будут вестись в рамках нацпроекта "Экология".