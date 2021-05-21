Арсен Захарян объяснил, почему решил выступать за сборную России, а не Армении

Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" объяснил свое решение выступать за сборную России, а не Армении.

"Было два предложения, но я поехал в молодежную сборную и отыграл на Евро. Потом сразу вызвали в основную – все произошло так быстро, что и выбирать не пришлось", - подчеркнул 17-летний хавбек.

По словам Захаряна, даже если он не попадет в состав сборной на чемпионат Европы, то все равно получит много опыта. "Я считаю, что вызов — это большой опыт. Даже если не поеду на сам турнир, я буду тут десять дней. Пойму уровень и то, что тут требуют. Все в плюс. Повторюсь, я получаю опыт", - сказал полузащитник.

Он также отметил, что постарается пробиться в состав. "Что касается попадания, почему нет? Я буду работать, а тренерский штаб решит", - заключил Захарян.