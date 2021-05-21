В коллекторе под Таганрогом погибли 10 человек
Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий сообщил, что в пятницу в результате ЧП на очистных сооружениях погибли 10 человек, пострадали восемь.
"По уточненным данным, на 15:30 в результате аварийной ситуации на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка количество погибших увеличилось до 10 человек . [Госпитализированы] восемь человек", - сказано на сайте администрации города.
Пострадавшие доставлены в больницу, шестеро в тяжелом состоянии в реанимации.
Поисковые работы на месте продолжаются, ищут одного рабочего, который есть в списках.
По данным таганрогского водоканала, причиной гибели рабочих стал выброс метана.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Вестник Кавказа
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