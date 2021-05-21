Главная » Новости

Баллы российского жюри на Евровидении объявит Полина Гагарина

Баллы российского жюри на Евровидении объявит Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина объявит оценки российского жюри в финале музыкального конкурса "Евровидение-2021", сообщает пресс-служба Первого канала.

"Оценки российского жюри в финале "Евровидения-2021" объявит Полина Гагарина, занявшая в 2015 году на конкурсе второе место. Финал пройдет 22 мая и будет транслироваться Первым каналом в прямом эфире", - говорится в сообщении.

Напомним, что песенный конкурс "Евровидение" проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Россию в финале представит певица Манижа с песней Russian Woman.

1235 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!