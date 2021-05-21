Баллы российского жюри на Евровидении объявит Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина объявит оценки российского жюри в финале музыкального конкурса "Евровидение-2021", сообщает пресс-служба Первого канала.

"Оценки российского жюри в финале "Евровидения-2021" объявит Полина Гагарина, занявшая в 2015 году на конкурсе второе место. Финал пройдет 22 мая и будет транслироваться Первым каналом в прямом эфире", - говорится в сообщении.

Напомним, что песенный конкурс "Евровидение" проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Россию в финале представит певица Манижа с песней Russian Woman.