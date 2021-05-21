Глава Минобороны Грузии и посол Украины обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе

Состоялась встреча министр обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе и посла Украины в Грузии Игорем Долгова. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

На встрече также присутствовал военный атташе Украины в Грузии полковник Александр Гурак.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе и существующие вызовы. Особое внимание было уделено планируемому визиту министра обороны Украины по случаю Дня независимости Грузии.



Помимо этого, Бурчуладзе и Долгов коснулись вопросов сотрудничества в области обороны и безопасности. В частности, была отмечена важность участия военных в международных учениях, а также сотрудничества в области военного образования и реабилитации раненых военнослужащих, передает "Грузия Online".