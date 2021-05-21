Таир Салахов обладал главным человеческим талантом - добротой

В Германии на 93-м году жизни от воспаления легких умер народный художник СССР Таир Салахов. Говоря о нем, многие политики и деятели культуры особо отмечают заботу о молодом поколении. "Он всегда помогал молодым художникам, налаживал в Союзе художников связи с международным миром, тогда это было сложно. Проводил выставки, многое делал для своих коллег-художников", - обратил внимание журналистов Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.

Слова дипломата проиллюстрировал народный художник СССР Александр Шилов, приведя в беседе с "Вестником Кавказа" пример из своей жизни. Всемирно известный портретист назвал себя тем человеком, которому Таир Салахов существенно помог в начале творческого пути. "Скорблю вместе с азербайджанским народом. Таир Салахов был очень талантливым художником и добрым человеком. Он принял участие и в моей творческой судьбе. В 1970-х мне отказали в приеме в московское отделение Союза художников (СХ) СССР. Отказали несправедливо, без объяснения причин. Космонавты, портреты которых я тогда писал, устроили мне встречу с Таиром Салаховым, который занимал пост первого секретаря СХ. Я пришел в его кабинет, который располагался в здании Союза на Гоголевском бульваре. Внимательно ознакомившись с моими работами, Таир Салахов сказал: "Не волнуйтесь, считайте, что вы приняты". Я благодарен ему за это участие. И буду благодарным всегда, потому что это мне помогло в жизни. Членство в Союзе художников дало возможность получить мастерскую, что очень важно, хотя, конечно, для художника это еще не ключевой фактор".

Александр Шилов объяснил умение Таира Салахова приходить людям на помощь. "Еще отличала его доброжелательность. У него не было негативных чувств, которые зачастую бывает у творческих людей по отношению друг к другу. Более того, он помогал людям безо всякой напыщенности, с улыбкой", - сказал портретист.

Александр Шилов отметил особый художественный почерк Таира Салахова: "Он работал в стиле сурового реализма. Мне особенно нравились его работы, которые он сделал в начале своего творческого пути, за которые он получил Государственную премию СССР".

Таир Салахов стал лауреатом Государственных премий трех стран, к искусству которых он имел непосредственное отношение: Советского Союза, России и Азербайджана. Госпремия СССР в области литературы, искусства и архитектуры ему была вручена в 1968 году за картины "Ремонтники",

"У Каспия",

"Портрет композитора Кара Караева".

Вице-президент Российской Академии художеств Андрей Золотов обратил внимание на уникальность портрета Кара Караева в исполнении Салахова. "Я знал Кара Караева лично и могу сказать, что Салахов не только передал портретное сходство, но и сумел выразить характер этого человека, удивительно интеллигентного, культурного, наполненного музыкой во всей строгости. К моменту создания портрета Караев еще не был так широко известен, хотя, конечно, музыканты знали, что есть такой композитор, ученик Дмитрия Шостаковича. Появление этого портрета создало судьбу самого композитора. Он впоследствии развивался, стараясь быть достойным своего портрета", - рассказал журналистам академик РАХ Золотов.

Но до Госпремии СССР Салахов был удостоен Государственной премии Азербайджанской ССР имени Мирзы Фатали Ахундова (апрель 1965 года), за художественное оформление спектакля "Антонина и Клеопатра" Шекспира на сцене Государственного драмтеатра имени М. Азизбекова. Вторую Госпремию родной республики Салахов получил в сентябре 1970 года за картину "Новое море".

В 2013 году Таир Салахов стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации с формулировкой "за вклад в развитие отечественного изобразительного искусства". В 2015 году за аналогичный вклад в развитие азербайджанской культуры художник был удостоен премии Гейдара Алиева.

"Нефтянник"

Высокие звания - Герой Социалистического труда, народный художник СССР, народный художник РФ и другие - Таир Салахов получил, по мнению искусствоведов, благодаря своему творческому и жизненному ракурсу: он уделял особое внимание простому человеку, трудягам - нефтяникам, о нелегкой работе которых создал цикл произведений. При этом высокой оценки заслужили и его портреты выдающихся деятелей искусств: Дмитрия Шостаковича, Мстислава Ростроповича, Кара Караева, Евгения Дунаевского, Бориса Ефимова.

Размышления о жизненном пути мэтра Александр Шилов в беседе с "Вестником Кавказа" закончил фразой: "Таир Салахов обладал самым главным человеческим талантом - добротой". По всей видимости, она и стала отправной точкой успеха великого художника.