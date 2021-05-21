В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента на сутки отключат воду
С утра 24 мая жители Мирзо-Улугбекского района Ташкента останутся без холодной воды.
Воду отключат до 14.00 25 мая, перерыв в водоснабжении объясняется профилактическими работами.
Отключение ждет жителей массива Ялангач и следующих улиц: Темура Малика, Музрабат, Навнихол, Учкудук, Коракул, Гулбаданбегим, Шахриабад, Зафара Диера, Мирзо Улугбека, Жахон Абидовой, Олимлар, Тепамасжид, Жалолиддина Мангуберди, Иброхима Муминова, Дурмон йули, Магрур, Куии Посира, Гулрой, Зиелилар, Сухайл, 1, 2-й проезды улицы Тепамасжид, Каландар, Ясси, тупики Ясси № 1, 2, Сайрам, 1-й проезд улицы Магрур, проезды Мойлисой и Каландар, 1, 2, 3-й проезды Сайрам, Немат, 1, 2, 3, 4 и 5-й проезды улицы Немат, 1, 2,3, 4-й проезды улицы Навнихол.
Вестник Кавказа
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