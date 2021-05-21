Кто уговорил Израиль на перемирие с Палестиной?

На Ближнем Востоке снова воцарился мир. Временный мир. Движение ХАМАС и Израиль договорились о перемирии. Почему оно стало возможным и насколько долго продержится режим прекращения огня?

Итак, уже почти месяц между палестинцами и израильтянами шел ожесточенный конфликт. Поводом было выселение арабов из квартала Восточного Иерусалима Шейх-Джаррах и недопущение мусульман на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса. Арабы начали оказывать сопротивление и вступили в драку с израильской полицией, причем как в Восточном Иерусалиме, так и в самом Израиле. Позднее в конфликт вмешались боевики из движения ХАМАС, базирующиеся в секторе Газа. Когда по Израилю начали тысячами лететь ракеты, израильские военные решили ответить сотнями авиаударов, начав 10 мая операцию "Страж стен".

О причинах арабо-израильского противостояния мы подробно писали в предыдущих материалах. Сейчас нас больше всего интересуют итоги. За 10 дней военных действий погибли 230 палестинцев, причем из них 100 это - женщины и дети. Маленький cектор Газа, сравнимый по территории с Москвой, фактически превратился в руины. Хотя израильская система ПРО "Купол" и перехватила 90% из 3,5 тыс ракет, пущенных ХАМАС, серьезные разрушения есть и в израильских городах, например, в Петах-Тикве. Израильские политики пригласили туда глав МИД Словакии, Чехии и Германии. Со стороны Израиля погибли 12 человек.

Еще несколько дней назад египетские дипломаты пытались договориться о перемирии. Но Израиль отказывался от этого предложения и угрожал начать наземную операцию. Почему же все-таки удалось замирить стороны? Очевидно, здесь сыграли несколько факторов. Во-первых, стороны элементарно выдохлись. Особенно если мы говорим про ХАМАС и сектор Газа. Конечно, с каждой бомбежкой ненависть к Израилю у палестинцев росла, и можно было на голом патриотизме продолжать конфликт. Но лидеры ХАМАС, очевидно, понимали, что новые акты возмездия приведут к сотням погибших и дополнительным разрушениям.

Со своей стороны, Израиль, который дорожит жизнью каждого гражданина, решил, что лучше тоже не продолжать стрельбу. В противном случае Израилю пришлось бы ввести войска в Газу. По опыту предыдущих таких операций ("Литой свинец" 2008 года, "Рубеж обороны" 2014 года) мы знаем, что это тысячи жертв среди арабов. Международное осуждение или даже изоляция для израильского премьера Биньямина Нетаньяху была бы обеспечена. Журналист-международник Аббас Джума полагает, что перемирие стало вынужденным, причем не только для Палестины, но и для Израиля.

"Это вынужденное перемирие, которое произошло как под международным давлением, так и под давлением обстоятельств. Надо понимать, что Израиль борется с палестинцами, а не с конкретной палестинской группировкой. Убивая детей и разрушая чужие здания, израильтяне только масштабируют авторитет ХАМАС. Глобально Израиль ничего не решил. Да, возможностей у ЦАХАЛа куда больше, чем у ХАМАС. Но это противостояние было между гигантской военной машиной, за которой стоят США, нашпигованной по последнему слову техники, и партизанами с самодельными ракетами. Я был бы удивлен, если бы все было иначе. Но я также не менее удивлен результатами арабов. Мы видели, как Израиль с его "Железным куполом" потерял контроль над территориями. Мы видели хаос, мы видели панику, есть погибшие, сотни раненных. Поэтому глупо строить хорошую мину при плохой игре", - сказал Джума в беседе с "Вестником Кавказа".

Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета РФ Геворг Мирзаян считает, что причиной перемирия стало то, что ХАМАС был уже обескровлен, а Израиль побоялся проводить наземную операцию

"Перемирие между Израилем и ХАМАС было в какой-то степени неизбежно. Да, у террористов ХАМАС оставались возможности бить по Израилю ракетами, терактами и так далее. Но заканчивались ракеты и командиры ХАМАС, которых Израиль в рамках ответных ударов регулярно отстреливал, уничтожал, причем как на земле, так и под землей. С другой стороны, и у Израиля была безвыходная ситуация. Он отстреливал террористов ХАМАС, бомбил сектор Газа, наносил ответные удары, но при этом решать вопрос с ХАМАС кардинально наземным вторжением в сектор Газа Израиль не может и не хочет", - отметил он.

Причин нежелания кабинета Нетаньяху вторгаться в Газу множество, говорит Мирзаян. Это отсутствие политической воли, неготовность ЦАХАЛ к полномасштабной операции и стремление избежать международного осуждения. "На эту оккупацию у Израиля нет ни возможностей, ни ресурсов, ни политической воли. Мы же понимаем, что число людей, которые погибнут среди гражданского населения в ходе атаки, уже будет достаточно большое, операция вызовет истерику в мире. А сколько погибнет еще и в ходе оккупации, причем израильских солдат тоже. Израиль к этому не готов", - добавил политолог.

Не менее важным фактором прекращения боев стало международное давление. Ранее мы писали, что без консенсуса мировых держав остановить Тель-Авив будет сложно, если, конечно, ХАМАС добровольно не сложит оружие. Так вот, несмотря на споры России с США и Европой и противостояние между Западом и Китаем, все страны Совбеза ООН призвали Израиль отказаться от наземной операции. В этом смысле особенно важны были звонки из Госдепа и Белого дома. Джо Байден буквально потребовал, чтобы Нетаньяху свернул военную операцию в Газе. США – главный союзник Израиля, и без американской поддержки совершать опрометчивые шаги для Тель-Авива бы рискованно.

Как бы это цинично не звучало, но война на самом деле пошла на пользу и израильским, и палестинским лидерам. У Нетаньяху все еще не получается сформировать правительство. Если его конкуренты это сделать тоже не смогут, то в Израиле опять будут досрочные выборы. Победа над ХАМАС – а именно так премьер будет все это преподносить – может дать партии Нетаньяху "Ликуд" очки при новых парламентских выборах. Для палестинского лидера и руководителя партии ФАТХ Махмуда Аббаса война – тоже возможность. По мнению экспертов, у него мало шансов переизбраться. Так что Аббас может отсрочить выборы, сославшись на то, что "сейчас не время" и "кругом разрушения". Что касается ХАМАС, то война для нее была шансом напомнить о себе и расширить популярность на Западном берегу реки Иордан, где доминирует конкурирующая палестинская партия ФАТХ.

Так или иначе, несмотря на перемирие, оно, скорее всего, станет временным, ведь ключевые проблемы все еще не решены. Кто и когда сможет урегулировать самый застарелый конфликт в мире, ответить на этот вопрос не могут даже самые опытные политологи.