"Спутник V" начнут производить в Индии в августе

Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в Индии планируется начать в августе, об этом заявил в пятницу посол Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Варма.

Он пояснил, что в Индию уже поставлены две партии российской вакцины "Спутник V".

"Производство самой вакцины начнется в августе", - сказал Варма.

Ранее индийский регулятор в сфере медицинских препаратов дал местной компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на ввоз и экстренное использование "Спутника V" в Индии.

В Индии на данный момент вакцину получили более 177 млн человек - менее 13% населения.