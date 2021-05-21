Попова рассказала о благотворном эффекте длинных майских

Непрерывные майские выходные в России помогли притормозить распространение коронавируса, уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее Попова предложила президенту России Владимиру Путину сделать праздники в мае непрерывными, чтобы сократить миграцию населения, президент согласился, нерабочие дни продлились с 1 по 10 мая.

"После уже одной прошедшей недели после праздников, то есть мы справились с ситуацией распространения и приостановки распространения всех воздушно-капельных инфекций. И, в том числе, притормозили развитие ковидной ситуации, которая, в общем-то, была достаточно напряженной перед праздниками", - отметила Попова в интервью на канале "Россия 24".

Решение об увеличении майских праздников было верным, добавила она.

"В середине апреля мы видели, что из каждых 100 обследованных, здоровых людей, а мы такую работу проводим, у 10-ти мы выявляли различные вирусы <…>, уже через неделю после окончания праздников этот уровень снизился вдвое, и у 5-ти из 100 человек мы находим такие вирусы", - пояснила глава Роспотребнадзора.