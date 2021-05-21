Грузия выводит миротворцев из Афганистана

Грузия начала вывод миротворцев из Афганистана, сообщает пресс-служба минобороны этой страны.

Стоит отметить, что первое подразделение смешанной роты третьей механизированной бригады уже прибыло на родину. Оно проходило службу на базе "Мармал" в Мазари-Шарифе. 11 солдат и офицеров подразделения получили боевые награды.

С грузинской стороны в миссии принимают участие 872 военных, которые дислоцированы на авиабазе Баграм, в Кабуле и Мазари-Шариф.

Напомним, что грузинские миротворцы принимают участие в миссии НАТО в Афганистане с 2004 года.