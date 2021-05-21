На российско-казахстанской границе скопилось 365 фур

Длинная вереница большегрузов застряла на автомобильном пункте пропуска "Маштаково" между Россией и Казахстаном.

На границе со стороны России стоят 365 грузовиков. Затор случился из-за проблем с документами. В "Маштаково" для автомобилей с грузом необходимо иметь технологический проход для полного досмотра. "В случае отсутствия технологического прохода Пограничная служба России производит досмотр автомобильных транспортных средств с выгрузкой груза, что занимает значительное время", - сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов Минфина Казахстана.

Также пограничники проверяют у большегрузов наличие страхового полиса на транспортное средство, карточки водителя, сертификатов.