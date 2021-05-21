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МЧС: на Кубань идут смерчи и ливни с градом

МЧС: на Кубань идут смерчи и ливни с градом

МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Краснодарском крае на выходных.

Со второй половины дня 21 мая и до первой половины дня 23 маяв в регионе ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистый ветер до 20 м/с.

Возможен подъем воды в реках и водотоках до неблагоприятных отметок.

В выходные 22 и 23 мая на черноморском побережье от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем.

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Вестник Кавказа

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