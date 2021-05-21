Узбекистан выступил с предложением к ЕАЭС по возобновлению авиасообщения

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил главам стран ЕАЭС возобновить регулярное авиационное и железнодорожное сообщение.

"С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации, проводимой в наших странах вакцинации населения, полагаем, что пришло время для возобновления регулярного авиационного и железнодорожного пассажирского сообщения", - сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Мирзиеев также заявил, что транспортно-транзитная сфера является "катализатором углубления экономических связей". В этой связи он подчеркнул необходимость упростить прохождение грузов внутри ЕврАзЭС.

"Требуют решения следующие вопросы - ускорение прохождения грузов через границы, гармонизация стандартов, оптимизация времени работы контрольно-пропускных пунктов, совершенствование процедуры пересечения границ. Кроме того, мы заинтересованы в расширении практики предоставления взаимных преференций на перевозки и транзит грузов", - отметил он.

Мирзиеев добавил, что Узбекистан готов взаимодействовать по устранению торговых барьеров и дальнейшему сближению нетарифных мер регулирования торговли.