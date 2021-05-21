Александр Караваев: Москва заботится об армянских гражданах, пострадавших от политики Еревана

Сумма в $3,2 млн, выделенная Россией в бюджет Программы развития ООН "На финансирование расходов, связанных с реализацией проекта по оказанию содействия наиболее пострадавшим районам Армении в постконфликтном восстановлении", является проявлением того, как Москва заботится об армянском народе в условиях, когда Ереван, потратив подавляющую часть ресурсов на войну против Азербайджана, оказался неспособен делать это сам. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.

"Россия ответственно ведет себя в отношении своих партнеров и союзников в рамках тех обязательств, которые у нее есть, а Армения формально является союзником России, участником совместных интеграционных экономических проектов. Эта ответственность, распространяемая Россией на страны ближайшего партнерства, требует, в том числе, оказания помощи всем людям, вне зависимости от того, какая ситуация складывается и в результате чего они пострадали", - прежде всего отметил он, обратив внимание, что Россия будет помогать даже тем, кто страдает от действий собственного государства.

"Есть группа людей, которые проживали на оккупированных азербайджанских территориях, отдавая либо не отдавая себе в этом отчет – они являются пострадавшими от результатов политики Армении. Они жили, вкладывали деньги, рассчитывали на продолжение своей жизни на земле Азербайджана, а армянское правительство внушало им, что они смогут находиться там всегда, то есть власти не подготовили их заранее к тому, что придется вернуться в границы Армении, не компенсировало их многолетние расходы и ожидания. И вот оказалось, что они брошены на произвол судьбы. В результате Второй Карабахской войны Азербайджан возвратил контроль над своими землями и границами, а эти люди бежали в Армению и оказались не у дел", - напомнил Александр Караваев.

"Вне зависимости от того, как повело себя армянское правительство, Россия имеет обязательства перед этими людьми как перед гражданами союзнической страны. Здесь нет прямой экономической выгоды, есть лишь косвенная попытка компенсировать нарастающий поток миграции из Армении. Он, с одной стороны, отчасти выгоден России, потому что нам требуются рабочие руки в разных сферах экономики, но, с другой стороны, деструктивно влияет на Армению. Республике рабочие руки намного важнее, люди должны оставаться в ней, чтобы сохранять хотя бы потенциал ее экономики, и так невысокий. Если оттуда уедут все дееспособные граждане, а останутся только дети и пенсионеры, общий вес Армении в экономическом пространстве ЕАЭС и СНГ резко снизится. Эти $3,2 млн – пусть небольшая, но попытка каким-то образом затормозить деструктивные процессы в республике", - пояснил экономист.

Эксперт не ожидает, что эти деньги будут направлены на покупку вооружений, поскольку их расходование будет находиться под контролем международных организаций. "Я думаю, оружие на эти деньги Ереван покупать не будет, поскольку они контролируются ООН и Всемирного Банка, которые следят, как расходуются средства. Там достаточно сложная система отчетов, не позволяющая тратить выделенные финансы на какие-либо другие направления вне социальной сферы. Поэтому маловероятно, что Армения сможет направить их на милитаризацию", - прогнозирует Александр Караваев.

"Статьи, на которые Армения может направить российские деньги по программе ООН, понятны. Минтруд РА представил программу социальной ипотеки для беженцев, позволяющую брать кредит от $12,5 тыс под 7% в год. Программа пока не одобрена, но параметры известны, и если ее примут, то в этом году она потребует около $961 тыс, а на следующий год уже $4 млн. Средства программы ООН могут быть направлены как раз на это, и российский грант либо увеличит число людей, способных получить социальную ипотеку, а их всего около 6 тыс семей, либо снизить расходы для самых обездоленных. Также российские деньги могут пойти на пособия на детей, компенсации по аренде или оплату ЖКХ", - заключил научный сотрудник Института экономики РАН.